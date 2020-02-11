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Kayıp köpeğini bulana ödül verecek

Samsun’da 72 yaşındaki Asiye Pank, 11 gündür kayıp olan ’Boncuk’ isimli pekiniz cinsi köpeğini bulana para ödülü verecek.

Samsun'da 72 yaşındaki Asiye Pank, 11 gündür kayıp olan 'Boncuk' isimli pekiniz cinsi köpeğini bulana para ödülü verecek.


Köpeğini kaybettiği günden beri gözyaşlarına hakim olamayan Pank'ın iddiasına göre bir ticari araç köpeğini çalarak mahalleden uzaklaştı.


Samsun'un Kadıfekale Mahallesi Adalı Halil Caddesi'nde yaşayan Asiye Pank, köpeğini tuvaletini yaptırmak üzere gezintiye çıkardı. Bir süre sonra evine dönen Pank, köpeğini serbest halde bıraktı. Gözden kaybolan 3 yaşındaki köpek bir daha geri dönmedi. Pank'ın ve komşuların iddiasına göre ticari bir siyah araç köpeği alarak olay yerinden uzaklaştı.



Bulana 500 TL ödül


11 gündür kayıp köpeği için her gün gözyaşı döktüğünü söyleyen Pank, "O bizim ailemizden biriydi. Kendi çocuğum kaybolmuş kadar üzüldüm. Onu ben daha bebek halinde edinmiştim. Küçük çay kaşığı ile besliyordum. Şimdi ise olmayışı beni derinden etkiledi. Görenlerden yardım bekliyorum. Bulana 500 TL ödül vereceğim" dedi.

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