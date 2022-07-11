Kayıp otizm hastası kız çocuğunun bulunması için çalışmalar sürüyor

Samsun'da 4 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen hafta Perşembe günü akşam saatlerine kaybolan otizmli 10 yaşındaki Emine Ayhan için devlet ve vatandaşlar seferber oldu. Yeşilırmak ve kıyısında yoğunlaşan aramalarda henüz çocuğa ulaşılamadı.

Kıyıda tişörtü bulundu

Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oynarken ailesinin bir anlık dalgınlığında otizmli Emine Ayhan gözlerden kayboldu. Telaşla çocuklarını aramaya başlayan aile ve mahalleli durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda mahalleye yakın mesafede olan Yeşilırmak kıyısında çocuğa ait olduğu anlaşılan tişört bulundu. Bunun üzerine ekipler nehre düşmüş olabileceği ihtimaline karşı aramalarını yoğunlaştırdı.

Dört gündür aranıyor

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolduğu günün akşam saatlerinde aramalara başladı. Çalışmalara katılan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de dört gündür kayıp kız çocuğunu Yeşilırmak Nehri'nde aramaya devam ediyor. Ekipler Yeşilırmak Nehri'nin Çarşamba kısmından başlayıp denize kadar arama faaliyetini sürdürürken, diğer bir ekipte denizden merkeze doğru sürekli aramaya devam ediyor. Aynı anda karada da eğitimli köpekler kullanılarak da çalışılıyor. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri de gündüz uçuşlarıyla Yeşilırmak'ta kaybolduğu bölgeden Karadeniz'e kadar ve kıyı şeridi dahil havadan tarama yaparak otizmli 10 yaşındaki Emine Ayhan'ı aramayı sürdürüyor.

Sosyal medyadan çağrı yapıyorlar

Kayıp kız çocuğunun akrabaları, yakınları ve vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından kaybolan Emine Ayhan'ın son fotoğraflarını paylaşarak, “Çocuğumuz kendini ifade etmekte zorluk yaşıyor olabilir. Görenlerin 112'yi aramalar rica olunur” şeklinde çağrıda bulunuyor.