Kaymak: "Samsun'da tekli eğitime geçiyoruz"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da artık ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Şu an Samsun'da okul ihtiyacımız yok. Ancak Samsun büyür ve göç alırsa okul ihtiyacı ortaya çıkar. Şu an yeni okul binası yapmayacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda oluşturulması planlanan ‘Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulmasına yönelik 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı Vali Osman Kaymak ve iş insanlarının katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “2023 Eğitim Vizyonu'nun amacı; önümüzdeki üç yıl eğitimimizin nasıl bir sistemi öngördüğü, üç yıl içerisinde nasıl bir yol haritası izleneceğini tüm kamuoyu ile paylaşması amaçlanmaktadır. Çocuklarımıza sadece teorik bilgi çerçevesinde çocuğu donatmak değil, aynı zamanda becerilerini ortaya çıkarabilecek bir eğitim sistemini kurgulamak, sadece çocuğu maddi olarak ele almak değil, onu mana dolu ele alacak eğitim sistemi ön görülmektedir. Okullarımızda kodlamadan, yazılıma, zekâsal çalışmalarından, sanatsal çalışmalara kadar bir dizi atölyeler kurmak istiyoruz. Hatta günlük yaşam becerilerinden tutunda sosyal hayatta becerilerini kolaylaştıracak becerileri kazandırmaya ilişkin atölyeler yaptırmak istiyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in konuşmasının ardından, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Doğan okullarda Tasarım Beceri Atölyeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

"Şu an Samsun'da okul ihtiyacımız yok"

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, “Sizler bütün iş hayatınızda görüyorsunuz; bir tornavidayı kullanamayan, ütüsünü yapamayan ve her şeyi anne ve babadan bekleyen çocukların burada çok değişik becerilerle çocuklarımızı hayata hazırlamış olacağız. Bence Samsun'a yapılacak iyiliklerden birisi bu olacaktır. Sizlerde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yapılacak bu iyiliğin bir parçası olacaksınız. İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için tasarım beceri atölyeleri kurulacaktır. Bu atölyeler ile öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüşmesi sağlanacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresine tanımasına yardımcı olacaktır.

Değerli arkadaşlar, bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacak ve bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir. Tasarım beceri atölyeleri öğrencilerin derslere yönelik bilişsel becerilerini yaparak, yaşayarak, deneyimleme fırsatı veren, sadece tüketen bireyler olmak yerine üretim sürecini de destekleyecek nitelikler kazandıran, bunula birlikte öğrencilerin duyuşsal ve psiko-motor becerilerini de geliştiren ortamlar olarak bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Eğitim çok önemlidir. Sonuçta bunlar bizim çocuklarımızdır. Sizler şehrimizin çok değerli iş insanlarısınız. Sizler okullara ve Samsun'a büyük katkılar yaptınız. Samsun'da artık ikili eğitimden tekli eğitime geçiyoruz. Şu an Samsun'da okul ihtiyacımız yok. Ancak Samsun büyür ve göç alırsa okul ihtiyacı ortaya çıkar. Şu an yeni okul binası yapmayacağız. Arkadaşlar bu okullarımızda eğitim gören çocuklarımızı vatana, millete ve hayata iyi hazırlamaktır. Samsun bence burada çok önemli bir pozisyon alabilir ve Türkiye'ye önderlik yapabilir” ifadelerini kullandı.

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

Toplantıya ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ilçe kaymakamları, iş insanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.