Kaymakam Adanur, Hollanda'da yapılacak staj öncesi bilgilendirildi

Samsun Bafra Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin, "Öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması" kapsamında Hollanda'da yapılacak olan Erasmus+ stajı öncesi Kaymakam Ahmet Adanur bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi idareci ve öğrencileri Hollanda da yapılacak staj öncesi Kaymakam Ahmet Adanur'la bir ara geldi. Kaymakam Ahmet Adanur'u makamında ziyaret eden İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Hollanda'da yapılacak staj hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin staj çalışmasını iyi değerlendirmeleri gerektiği teknolojik gelişmeleri yerinde görmelerinin faydalı olacağını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin artırılması Erasmus+ projesi kapsamında Hollanda Rotterdam'da RDM Maker Space firmasında 14 gün boyunca 5 öğrenci bir öğretmen nezaretinde staj yapacak. Bu sürede öğrenciler CNC makineleri, lazer kesimi ve çeşitli alaşımlarla kaynak yapma konusunda bilgi alacaklar” dedi.

Kaymakam Adanur, öğrencilere not tutmalarını, çalışmaları iyi takip etmelerini, dönüşte izlenimlerini paylaşmalarını istedi.