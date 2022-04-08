Kaymakam Civelek: "Emniyet teşkilatını fedakarca görev yapıyor"

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve beraberindeki heyet Kaymakam Civelek'i ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, günün anısına Kaymakam İbrahim Civelek'e çiçek takdim etti. Ziyaret için heyete teşekkür eden Kaymakam Çivelek, emniyet teşkilatının her mensubunun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, ilçede huzur ve asayişin sağlanması noktasında polisin fedakarca görev yaptığını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık beraberindeki heyet ile birlikte Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak'ı ziyaret etti.