Kaymakam Ertürkmen, kanser hastası öğrenciye karnesini evde verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde lenfoma kanserine yakalanan Fen Lisesi öğrencisine Kaymakam Cevdet Ertürkmen karnesini evinde verdi.

Bafra Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Melike Gün'e, 6 ay önce rahatsızlanması sonucu lenfoma kanseri tesisi koyuldu. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve okula gidemeyen Melike Gün, öğretmenleri tarafından evde eğitimine devam ederek takdir belgesi aldı. Karnesini vermek için Melike Gün'ün evine giden Kaymakam Cevdet Türkmen, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak karnesini verdi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Melike Gün, ”Böyle bir ortamda ilk defa bulunuyorum. Hasta olduğum içinde üzülmüyorum. Güzel şeylerde kazanıyorum, tecrübe ediniyorum. İlerde anlatabileceğim şeyler oluyor. Fotoğraflar çekiniyorum. Ne zaman derdim ki kaymakamla yan yana oturup çay içeceğim diye. Karneme de hocalarım çok yardımcı oldular, geride kalmadım. Ev eğitimi çok iyi bir şey. Okula gidemedim ama hiç bir şekilde geri kalmadım. Çok iyi bilmesem de konulara aşinayım. O yüzden okula gidemeyeceğim diye diğer çocukların da etkilenmesine gerek yok aslında. Her şey için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Cevdet Türkmen ise, “Kendisi ile tanıştığım ve karnesini takdim ettiğim için gerçekten ben de çok mutluyum. Moralini yüksek buldum. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Önümüzdeki karne için sözleştik inşallah okulda, sınıfta karnesini ben vereceğim. Bir an önce sağlığına kavuşur. Bunun yanında öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Okuldan eve gelerek kızımızın eğitimini evde devam ettirdiler. Bu, bakanlığımızın son derece güzel bir uygulaması. Kızımız derslerinden geri kalmadı, hayattan geri kalmadı. Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Ertürkmen'e İlçe Milli Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Fen Lisesi Müdürü Kadir Albayrak ve öğretmenleri eşlik etti.