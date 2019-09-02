Kaymakam Güner: "Muhtarlarımız bizim sesimiz ve kulağımız"

Muhtarların taleplerini dinleyerek, tek tek not alan, Kaymakam Yavuz Güner, "Sizler de biliyorsunuz, geçici görev olarak, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine görevlendirme olarak gittik. Dolayısıyla, muhtarlarımızla bir araya gelememiştik, yeni seçilen muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. İlçe Kaymakamı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Muhtarlarımız bizim sesimiz ve kulağımızdır" dedi.

Muhtarlar toplantısına 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Başçavuş Muharrem Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akgül ve muhtarlar katıldı.