İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Güner: “Siz mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz”

Samsun 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve insan hakları heyeti ile birlikte özel öğrencilerle bir araya geldi.


İnsan hakları haftası münasebetiyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrencileri ile bir araya gelerek kurum müdürü Cansu Şenel'den bilgi aldı. Kaymakam Güner, “Her zaman sizlerin yanındayız.10 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla sizlerle birlikteyiz. Siz mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Bu özel çocuklarımızın topluma dahil edilmesi çok önemli bir göre, çocuklarımız açısından da bir haktır. Bize düşen görev ise onların yaşam koşullarını iyileştirip, kolaylaştırmak ve topluma kazandırmaktır” dedi.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu sebepten dolayı bizim engelli kardeşlerimizi sadece belirli günlerde değil her zaman hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.