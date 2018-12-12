Kaymakam Güner: “Siz mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz”

İnsan hakları haftası münasebetiyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan öğrencileri ile bir araya gelerek kurum müdürü Cansu Şenel'den bilgi aldı. Kaymakam Güner, “Her zaman sizlerin yanındayız.10 Aralık İnsan Hakları Haftası dolayısıyla sizlerle birlikteyiz. Siz mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Bu özel çocuklarımızın topluma dahil edilmesi çok önemli bir göre, çocuklarımız açısından da bir haktır. Bize düşen görev ise onların yaşam koşullarını iyileştirip, kolaylaştırmak ve topluma kazandırmaktır” dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu sebepten dolayı bizim engelli kardeşlerimizi sadece belirli günlerde değil her zaman hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı.