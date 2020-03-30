Kaymakam Kurnaz: “Vezirköprü'nün hiçbir yerinde karantina yok”

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Vezirköprü'nün hiçbir mahallesinde ve kırsalında karantina uygulaması yoktur” dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1 kişide korona virüsü vakasına rastlanıldığı ve buna bağlı olarak 4 evin karantina altına alındığı iddiasını değerlendiren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, herhangi bir karantina uygulamasının söz konusu olmadığını belirtti.

“Korona virüs testi pozitif çıkan 1 kişi var, karantina uygulaması yok”

İlçede korona virüsü tespit edilen 1 kişinin Samsun'a nakledildiğini ve ilçenin hiçbir yerinde karantina uygulamasının olmadığını vurgulayan Kaymakam Kudret Kurnaz, “Vezirköprü ilçemizde karantina uygulaması yok. Bir tane korona virüs testi pozitif çıkan vakamız var. 29 Mart itibarıyla da Samsun'a nakledildi. Gazi Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Herhangi bir mahallede karantina uygulaması yok. Vezirköprü'deki yerel basın kuruluşları asılsız, kaynaksız haber yapmışlardır. Karantina uygulamasının olmadığını bizzat söylediğim halde kötü niyetle haber yapılmış. Karantina uygulaması olsa zaten biz bunun ilanını yapıyoruz. ‘Kimse girmesin, kimse çıkmasın' diye uyarılar yapıyoruz. Bu saklanacak bir şey değil ki. Vezirköprü'nün hiçbir mahallesinde ve kırsalında karantina uygulaması yoktur. Bu kadar net ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.