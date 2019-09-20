Kaymakam Nazlı: “Spor öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor”

Samsun'un Atakum ilçesindeki okullarda okuyan, ulusal ve uluslararası birçok alanda şampiyon olan veya dereceye giren öğrenciler, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik ve çocukların öğretmenleri de eşlik etti.

Spordan sanata kadar farklı pek çok alanda derece yapan öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Nazlı, öğrencilere hediye takdiminde bulundu, tek tek sohbet edip tanıyarak hedeflerini sordu. Sıcak bir ortamda geçen sohbetle ilgili açıklamalarda bulunan Nazlı, “Spor ciddi manada okuyan öğrenciler için eğitime katkı sağlayan bir araç. Çocukların başarısından da bunu görüyoruz. Özellikle Fen Lisesindeki çocuklarımız gayet zeki, bu manada dimağları açık. Bu açık olan dimağlarını da zaten sporla teşvik ederek bir kat daha artırıyorlar. Samsun'dan, Atakum'dan özellikle bu öğrencilerin çıkması bizi ayriyeten gururlandırıyor. Biz başarıyı getirecek her türlü faaliyete hizmete destek olmaya zaten kamuoyunda, çocuklarımız önünde söz verdik, yapıyoruz her zaman yapacağız. Bu bizim hem Samsun olarak hem de ülke olarak gururumuz, yapmamız gereken bir hadise. Ben çocukları yine tekrardan tebrik ediyorum. Umarım Türkiye'ye çok farklı bir sevinç ve gurur yaşatırlar olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu olurlar. Bir kısmı zaten dünya şampiyonuydu. Daha üst noktalarda ülkemizi temsil ederler, milletimizi sevindirirler” şeklinde konuştu.