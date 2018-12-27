Kaymakam, özel öğrencinin mutluluğuna ortak oldu

Kademe) özel eğitim öğrencisi olan Kadir Ant için düzenlenen sürpriz doğum gününe katılarak öğrencinin mutluluğuna ortak oldu.

Doğum günü etkinliğinde küçük Kadir, çok sevdiği Atakum Kaymakamı'nı karşısında görünce mutluluktan havalara uçtu ve sevinçten Kaymakam Nazlı'nın boynuna sarıldı. Etkinliğe katılan Kadir'in okul arkadaşları ve Atakum Kaymakamı ile birlikte pasta keserek keyifli vakit geçirdiler.

Kaymakam Namık Kemal Nazlı, bütün özel eğitim öğrencilerinin kendilerinde yerlerinin ve sevgilerinin ayrı olduğunu belirterek bu yoğun tempo içerisinde özel öğrencilerin mutluluğuna ortak olmak için hiçbir şeyin engel olmadığını söyledi. Küçük Kadir'e hediyesini takdim eden Nazlı, fotoğraf çekiminden sonra programdan ayrıldı.