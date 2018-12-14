İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Türkel törenle uğurlandı

İstanbul’un Şişli ilçesine tayini çıkan Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreni ile ilçeye veda etti.

İstanbul'un Şişli ilçesine tayini çıkan Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreni ile ilçeye veda etti.


Kalabalık bir topluluk tarafından uğurlanan Kaymakam Türkel yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Türkel, "Görev yaptığımız süre içerisinde beraberlik, iş birliği takdire şayandı. Bafra'yı unutmadım, unutmam da mümkün değil. Ama devlette hizmetler bu şekilde tecelli eder. Bize devletimiz nerede görev verirse orada görev yaparız. 25 sene önce devlete kendimizi emanet etmişiz. Bafra'da güzel günlerimiz oldu. Ben Bafra'yı unutmayacağım, sizler de beni unutmazsınız. İstanbul'a kapımıza gelen dostlarımızı beklerim. Bafra daha güzel şeylere layıktır. Önümüzdeki dönemde hak ettiği hizmetleri de alacaktır. Bafra'da birlik ve beraberliği sağlamak için burada görev yaptık. Bafra güzel bir ilçe, bereketli bir ilçe. Hem ovasıyla hem suyuyla insanlarının gelir elde edebildikleri güzel bir ilçe. Daha güzel ortamlarda karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın” dedi.


Kaymakam Türkel'den boşalan göreve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Adanur atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.