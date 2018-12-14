Kaymakam Türkel törenle uğurlandı

İstanbul'un Şişli ilçesine tayini çıkan Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Kaymakamlık binası önünde düzenlenen uğurlama töreni ile ilçeye veda etti.

Kalabalık bir topluluk tarafından uğurlanan Kaymakam Türkel yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşandı. Türkel, "Görev yaptığımız süre içerisinde beraberlik, iş birliği takdire şayandı. Bafra'yı unutmadım, unutmam da mümkün değil. Ama devlette hizmetler bu şekilde tecelli eder. Bize devletimiz nerede görev verirse orada görev yaparız. 25 sene önce devlete kendimizi emanet etmişiz. Bafra'da güzel günlerimiz oldu. Ben Bafra'yı unutmayacağım, sizler de beni unutmazsınız. İstanbul'a kapımıza gelen dostlarımızı beklerim. Bafra daha güzel şeylere layıktır. Önümüzdeki dönemde hak ettiği hizmetleri de alacaktır. Bafra'da birlik ve beraberliği sağlamak için burada görev yaptık. Bafra güzel bir ilçe, bereketli bir ilçe. Hem ovasıyla hem suyuyla insanlarının gelir elde edebildikleri güzel bir ilçe. Daha güzel ortamlarda karşılaşmak dileğiyle hoşça kalın” dedi.

Kaymakam Türkel'den boşalan göreve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Adanur atandı.