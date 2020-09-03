İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Türkiye birincisini ağırladı

Samsun 19 Mayıs Kaymakamı Civelek, Sakarya’da yapılan şampiyonada kata dalında Türkiye birincisi olan sporcuyu makamında kabul etti.

Samsun 19 Mayıs Kaymakamı Civelek, Sakarya'da yapılan şampiyonada kata dalında Türkiye birincisi olan sporcuyu makamında kabul etti.


Sakarya'da düzenlenen İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda kata dalında Türkiye birincisi olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sinem Özkan ve beraberinde Halk Eğitim Müdürü Şinasi Aksan, karate öğretmeni İbrahim Kanberteri, Türkiye Karate Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Erol Kutlu ile birlikte 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek'i ziyaret etti.


Sinem Özkan'ı ve öğretmenlerini tebrik eden Kaymakam İbrahim Civelek, “Öğrencimizin bu başarısı ile gurur duyuyoruz. Her öğrencimizin bu başarıyı yakalamasının da imkansız olamayacağını ifade etmek istiyorum. Bu başarıdan dolayı kendisini kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.