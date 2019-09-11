İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam ve başkandan iş birliği vurgusu

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’la sürekli irtibat halinde olacaklarını ifade ederek, “Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum” dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'la sürekli irtibat halinde olacaklarını ifade ederek, “Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum” dedi.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Bafra Kaymakamlığına atanan Cevdet Ertürkmen'in makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmesinin ardından, Ertürkmen de, Başkan Kılıç'a makamında iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Kılıç, Bafra için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına kaymakamlık ve belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.


Samimi ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Cevdet Ertürkmen ise Başkan Hamit Kılıç ile sık sık bir araya geleceklerini vurgulayarak, “Belediye başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.