Kaymakam Yıldırım'dan korona virüs denetimi

Samsun Terme'de korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katılan Kaymakam Vekili Şükrü Yıldırım ilçedeki işyerlerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirlere riayet etmesi yönünde uyardı.

Özellikle son haftalarda Karadeniz Bölgesi'nde yüksek artış gösteren korona virüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Terme'deki korona virüs denetimlerini yerinde inceleyen Kaymakam Vekili Şükrü Yıldırım ve beraberindeki heyet, vatandaşları maske takması ve sosyal mesafeye uyması yönünde uyardı.

Korona virüs denetimine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Yıldırım, “Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs verilerini incelediğimizde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde büyük bir tehlike var. Bu durumu tersine çevirmek, tehlikeyi atlatarak güzel günlere kavuşmak bizim elimizde. Esnaflarımız gerekli kurallara uyarsa, vatandaşlarımız gerekli kurallara uyarlarsa en kısa sürede bu kötü günleri arkamızda bırakacağız” diye konuştu.

“Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat”

Esnaf denetimleri esnasında konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ziyaretlerimizde dikkat ettik, gerekli hijyen materyallerinin ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiğini görüyoruz. İnanıyoruz ki daha da dikkatli davranırsak tüm Türkiye olarak bu pandemi sürecini atlatacağız. Vatandaşlarımız maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.