Kaymakam Zaman: “Alaçam'da önceliğimiz eğitim”

Samsun Alaçam İlçe Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında lise müdürleri ile "Eğitim Seferberliği” adı altında toplantı düzenlendi.

“Alaçam ilçesinde bu yıl öncelik eğitim olacak” diyen Kaymakam Zaman, “Üniversite çağına gelmiş ve liseden mezun olmuş öğrencilerimiz için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurslar açılarak daha fazla öğrenciye ulaşarak ilçemizin başarısını yükseltmek için seferber olmalıyız. Bu yıl sonunda bir önceki yılın başarısını ikiye katlamak ve öğrencilere daha fazla zaman ayırarak onlara gerekirse hafta sonları ek etüt yapmalarının sağlanması gibi çeşitli imkanlar sağlayarak onları üniversiteye daha iyi bir şekilde hazırlaya biliriz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, lise müdürleri ve Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz'ın katıldığı toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Zaman, eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın mesajı verdi.