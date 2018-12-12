Kaymakam Zaman demir dövdü

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Umutlu Mahallesi'nde körük ve örsün başına geçerek sıcak demir dövdü.

Umutlu Mahallesi'nde mahalle halkının yüzyıllardır eşleri ve çocuklarıyla birlikte demir döverek geçimlerini sağladığı, 'demirciler mahallesi' olarak da anılan ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Umutlu Mahallesi'ne giden Kaymakam Zaman, mahalle halkının yapmış olduğu ürünleri yerinde inceleyerek, örs üzerinde körükte ısıtarak tava gelen demir dövdü. Atalarından kalma demircilik mesleğini sürdürmeye çalıştıklarını dile getiren mahalle muhtarı Satılmış Uçan, demircilikte kullanılan teknolojik makinelere karşı ayakta durmakta zorlandıklarını, kendilerine imkan sağlandığı takdirde hem mahalledeki göçü önleyeceklerini hem de üretime katkı sunabileceklerini ifade etti.

Demircilik mesleğinin yaşatılması için neler yapılacağı konularında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Zaman, "Yüzyıllardır süre gelen bir sanatı güç şartlarda da olsa yaşatmaya çalışıyorlar. Bunu yaşatırken de yapmış oldukları ürünleri Alaçam ve çevre ilçelerde satışa sunarak hem geçimlerini sağlıyorlar hem de ilçeye katkı sağlıyorlar. Bu nedenle mahalle halkına teşekkür ediyorum” dedi.