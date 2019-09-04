Samsun'un Alaçam ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla İlçe Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında ‘Okul Güvenliği' konulu toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda kurumların birlik ve beraberlik ruhu içinde koordineli bir biçimde çalışması gerektiğini söyleyen Kaymakam Zaman, “Evlatlarımızın güvenliği bizim için çok önemli. Herkes üzerine düşen görevi en hassas şekilde yerine getirmelidir” dedi.

Toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan korunması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmek için gereken uygulamalar üzerinde duruldu.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı ve okul müdürleri katıldı.