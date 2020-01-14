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Kaymakam Zaman: "Muhtaçları devlet imkanlarından faydalandırmalıyız"

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "Muhtaç olup henüz devlet imkanından faydalanmamış insanlarımız var ise bunları bulmamız lazım.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, "Muhtaç olup henüz devlet imkanından faydalanmamış insanlarımız var ise bunları bulmamız lazım. Bunların devletin bütün imkanlarından faydalanmasını sağlamak durumundayız” dedi.


Alaçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılı ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı, İlçe Kaymakamı Fikret Zaman başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakam Zaman başkanlığında gerçekleştirilen ve hak sahibi vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği toplantıda, SYDV tarafından yapılan yardımlar ele alındı.


Kaymakam Zaman, “Çevremize duyarlı olmak durumundayız. Toplumun her kesimini evinde, mekanında ziyaret edecek, çalışma yürüteceğiz. Vakıf mütevelli heyeti ve çalışanları ile birlikte yardım yapılan ailelere mutlaka ziyaretler gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımız, kurum amirlerimiz, okul müdürlerimiz, din görevlilerimiz, bizler çevremize duyarlı olmak durumundayız. Muhtaç olup henüz devlet imkanından faydalanmamış insanlarımız var ise bunları bulmamız lazım. Bunların devletin bütün imkanlarından faydalanmasını sağlamak durumundayız” şeklinde konuştu.


Kaymakam Zaman başkanlığında yapılan toplantıya Mütevelli Heyet üyeleri katıldı.

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