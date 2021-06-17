Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar başlatıldı"

Alaçam ilçesine bağlı Güvenli Mahallesi'de dün gece mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur nedeni ile oluşan sularının taşması sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası Güvenli Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman, selden zarar gören vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi.

Çarşamba günü öğleden sonra etkisini gösteren ve gece saatlerine doğru şiddetini artırması sonucu yaşanan büyük sel felaketi sonrası zaman zaman yağan yağmurlarla su baskınları yaşanan mahallede sele kapılan panelvan bir aracı dereden çıkartma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Zaman, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kaymakam Zaman, "Yaşanan sel felaketinde can kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir. Tüm vatandaşlarımızın mağduriyeti bizleri derinden üzmüştür. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.