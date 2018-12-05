Kaymakam Zaman'dan kırsal mahallede halk toplantısı

Kaymakam Zaman ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Aşağıkoçlu Mahallesi sakinleri isteklerinin sorulmasından çok mutlu olduklarını ve okul yanında bulunan tahta köprünün yenisinin yapılması, okul bahçesinde bulunan basket potalarının yenilenmesi ve voleybol direklerinin dikilmesi konularında talepte bulundular. Vatandaşların taleplerini yerinde inceleyen Kaymakam Zaman, öğrencilerin ve vatandaşlar bu köprüyü kullanmasının tehlikeli olabileceğini, en kısa zamanda gerekli işlemin yapılması için çalışmaları başlatacaklarını dile getirdi. Başkan Uyar ise mahalle halkının sorun ve taleplerinin çözümleri konusunda ellerinden gelen her türlü yardımı yapacaklarını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, özellikle gündemde olan telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyararak tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara itibar edilmemesi ve hemen 155'i arayarak bilgi verilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik ise mahalle sınırları içerisinde yabancı satıcılar ve hurdacılar gibi kişilerin görülmesi halinde 156'yı arayarak kendilerine bildirmelerini istedi.

Toplantı sonunda Kaymakam Zaman ve beraberindeki heyet mahallede bulunan yatağa bağımlı felçli Cemal Kösem isimli vatandaşı evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Kösem'in ihtiyaçları konusunda Kaymakam ve Belediye Başkanı gereken desteğin ve yardımın yapılacağını söyledi.