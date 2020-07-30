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Kaymakamdan gaziye geçmiş olsun

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, terörle mücadele gazisi Serkan Selim Aydın’ı evinde ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, terörle mücadele gazisi Serkan Selim Aydın'ı evinde ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.


Kaymakam İbrahim Civelek, İlçe jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, 2016 yılında Çukurca'da 8 askerin şehit olduğu çatışmada vücuduna şarapnel parçaları isabet ederek yaralanan, GATA'daki tedavisinin ardından evine dönen Gazi Uzm. Çvş. Serkan Selim Yılmaz'ı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek moral verdi.

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