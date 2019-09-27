Kaymakamdan ilçe emniyet müdürlüğüne ziyaret

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner ve Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserler tarafından karşılanan Kaymakam Cevdet Ertürkmen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlara daha iyi ve kaliteli kamu hizmeti vermeleri için zaman zaman kamu kurumları ve personellerini ziyaret ettiğini dile getiren Kaymakam Ertürkmen , ziyaretlerde sorun ve talepleri dinlediğini, sıkıntılar konusunda çözüm üreterek iş ve çalışma motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.