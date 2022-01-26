Kaymakamdan kar temizleme çalışmalarına yakın takip

Kaymakam Zaman, Alaçam'ın yukarı mahallerinde yoğun kar yağışı nedeni ile yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yolların karla mücadele çalışmalarını yerinde kontrol etti. Kaymakam Zaman, "Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapanan yollarımızı büyük ölçüde açmıştık ancak oluşan tipi nedeniyle bazı köylerimizde kapanmalar tekrar yaşandı. Tipiden dolayı yollarda yığılmalar meydana geldi, yarım saat sürecek çalışma 3-4 saati alabiliyor. Şuan itibariyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz sahada, çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekte. Kısa bir süre içerisinde aksaklığa mahal vermeden çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Kızlan Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Ergün Acar ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Mahalle Muhtarı Ergün Acar, "Her yıl bu şekilde karla mücadele ediyoruz. Allah, devletimize ve sizlere güç kuvvet versin. Herkesten Allah razı olsun" dedi.