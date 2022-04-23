Kaymakamdan miniklere sıfır atık temalı oyuncak

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Çocuk Gelişimi Kurslarında üretilen geri dönüşüm ve sıfır atık temalı oyuncakları 30 Ağustos İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine hediye ederek, onlarla sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, 30 Ağustos İlkokulu Müdürü Süleyman Kaplan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı'dan çocuklara dağıtılan temalı oyuncakların yapımı ve değerlendirilmesi konularında bilgi alarak, emeği geçenlere teşekkür etti.