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Kaynar su dolu kazana düşen çocuk hastanelik oldu

Samsun’da kaynar su dolu kazanın içerisine düşen 7 yaşındaki çocuk yanarak hastanelik oldu.

Samsun'da kaynar su dolu kazanın içerisine düşen 7 yaşındaki çocuk yanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Ondokuz Mayıs ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini yavuz temizlemek için kazanda ısıttığı suyun içine dengesini kaybederek düşen 7 yaşındaki T.A., yanarak yaralandı. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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