Kaza anı kamerada

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatı kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun- Sinop karayolunda meydana gelen kazada, Sinop istikametine seyir halinde olan Ali Osman K. (49) idaresindeki 34 EPH 31 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete giderken şerit değiştirerek yaya geçidine giriş yapmak isteyen Tokur Erdoğan'ın (50) kullandığı 55 JL 618 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.