Kaza geçiren anne, kıyafeti tutuşarak yanan oğlunun yanına koştu

Samsun'da yanan oğlunun ambulansla hastaneye götürüldüğünü öğrenen anne, yolda kaza yapmalarına rağmen kazayı unutup yanlarından geçen oğlunun içinde bulunduğu ambulansa koştu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Fransa'dan izne gelen 8 yaşındaki Emirhan Ö., dedesini evinin önünde ateş yaktığı sırada üzerindeki kıyafetin tutuşmasıyla her iki bacağından da yanarak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Eminhan Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu sırada Samsun'da misafirlikte bulunan baba İsmail Ö. ile eşi Camile Ö., oğullarının yandığı haberini alınca araçları ile Çarşamba ilçesine hareket etti. Ancak yolda ambulansın çocuğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü bilgisi gelince yarı yoldan geri dönen çift, tekrar Samsun'a yöneldi. Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki Çevre Yolu'nda İsmail Ö. idaresindeki AD 082 HZ Fransa plakalı cipe Kubilay H. yönetimindeki 55 BDL 94 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kübra H. yaralandı. Yaralı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerine bir şeylerinin olmadığını belirten anne Cemile Ö. ise, oğlunu taşıyan ambulansın yanlarından geçtiğini görünce ambulansı durdurup peşine düştü. Kadının çırpınışları üzerine anneyi oğlunun yanına alan sağlık görevlileri hastaneye gitti. Yanarak yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.