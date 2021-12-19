Kaza sonrası aracındaki hasara bakarken başka bir aracın çarptığı sürücü hastanelik oldu

Samsun'da maddi hasarlı kaza sonrası inip aracına bakan sürücü, bir başka aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören babasını ziyarete giden Nazmi Uğur (43) idaresindeki 19 ABH 78 plakalı otomobil, alt geçitte yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Bu sırada araçtan aşağı inip ön kısımdaki hasara bakmak isteyen Nazmi Uğur'un otomobiline Mehmet Y. yönetimindeki 06 BL 3764 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada aracından inip hasara bakan Nazmi Uğur ile otomobilde bulunan eşi Makaddes Uğur yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.