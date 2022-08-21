Kaza yapan araçtan kaçarken uyuşturucuyla yakalandılar

Samsun'da bir otomobil ile çarpışıp yoldan çıkan araçtan inen ve panik halinde kaçan şahıs, sırt çantasında uyuşturucuyla yakalandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Maliye Polis Uygulama Noktası karşısındaki yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 34 ANM 486 plakalı otomobil karşı yönden gelen E.T yönetimindeki 55 ASD 66 plakalı otomobile çarpıp yoldan çıktı. Kaza sonrası 34 plakalı otomobilden inen bir gencin elinde sırt çantası ile kaçtığını fark eden polis memurları kaçan K.S.'nin peşine düşerek kovalamaca sonucu yakaladılar. Kaza sonrası araçtan inen K.S.'nin babası F.S. de gözaltına alındı. Sırt çantasında yapılan aramada 2 ayrı poşet içinde metamfetamin, bir miktar esrar maddesi, 1 adet hassas cep terazisi, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda küçük şeffaf kilitli poşet ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan baba F.S. aracı kendisinin kullandığını iddia etti. Ancak görgü şahitlerin aracın şoför mahallinden bir başkasının indiğini ileri sürdüler. F.S. ise daha sonra ismini bilmediği bir arkadaşının arkadaşının aracı kullandığını iddia eti. F.S. ve oğlu K.S. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler. Baba-oğul hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.