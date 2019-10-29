Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ve otomobilde bulunanlar aracı bırakarak kaçtı.

Kaza, Musacevher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücü belirlenemeyen 48 N 9045 plakalı otomobil, ilçe merkezine seyir halindeyken Asri Mezarlık önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan otomobil 50 metre sonra Asri Mezarlık yanında bulunan parkın içinde durdu. İçinden inen 5 kişi otomobili bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonunda terk edilen Ş.A.'ya ait otomobilin içinde alkol şişleri buldu. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.