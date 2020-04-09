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Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun’da meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan 24 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan 24 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bulunduğu otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu Abdullah Kocaoğlu (24) ile aynı araçta bulunan 2 arkadaşı yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Abdullah Kocaoğlu, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abdullah Kocaoğlu yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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