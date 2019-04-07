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Kazada ağır yaralanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan özel güvenlik görevlisi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hasbi K. idaresindeki 06 HSB 55 plakalı otomobil önünde seyreden İdris G. yönetimindeki 55 ST 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen özel güvenlik görevlisi Erol Ceylan'a (37) çarparak ağır yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erol Ceylan yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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