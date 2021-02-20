Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

9 gün önce Derbent Barajı Boğazkaya yolunda meydana gelen kazada Okan Taşdelen'in kullandığı 55 FP 647 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mahmut Kaya yönetimindeki 55 JG 877 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Okan Taşdelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.