Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da otobüsle çarpışan aracın sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekai Bozyel (56) idaresindeki 55 SN 123 plakalı otomobil ile Ali Fırat yönetimindeki 28 AAJ 128 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zekai Bozyel ile Fatma Bozyel (51) yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan araç sürücüsü Zekai Bozyel ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bozyel yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.