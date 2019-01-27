İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada araçtan fırlayıp feci şekilde can verdi

Samsun’da yoldan çıkan panelvan kamyonetin bariyere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi, araç altında bir süre sürüklenerek, kamyonet ile orta refüjdeki bordür taşı arasında kalıp feci şekilde hayatını kaybetti.

Samsun'da yoldan çıkan panelvan kamyonetin bariyere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi, araç altında bir süre sürüklenerek, kamyonet ile orta refüjdeki bordür taşı arasında kalıp feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü ise yaralandı.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 64. kilometresi Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şener (39) idaresindeki 19 UH 514 plakalı panelvan kamyonet Havza'dan Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı olmasından dolayı ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyeti kaybedilip yolun sağındaki demir bariyere çarptı. Bu sırada araçtan dışarı fırlayan Ramazan Şener (39) aracın altında kalıp araç ile birlikte 23 metre sürüklendi. Kamyonet orta refüje çarpıp dururken, araç ile bordür taşı arasında kalan Ramazan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Şener ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.