Kazada hayatını kaybeden bekçi için tören

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Bekçi Kurtuluş Çekici(29), görev yaptığı Salıpazarı ilçesinden dualarla memleketi Ardahan'a uğurlandı.

İstanbul Şişli Emniyet Müdürlüğü'nden Samsun'un Salıpazarı ilçesine geçici görevle gelen ve önceki gün Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bekçi Kurtuluş Çekici için bugün Salıpazarı ilçesi Merkez Camisi önünde tören yapıldı. Törenin ardından bekçinin naaşı memleketi Ardahan'a uğurlandı.

Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen törene Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun İl Jandarma Komutanı Alb. Ömer Ersever, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçe emniyet müdürleri, bekçi Kurtuluş Çekici'nin mesai arkadaşları ve Çekici ailesinin yakınları katıldı.

Cami avlusunda alınan helallik sonrası Kurtuluş Çekici'nn cenazesi, dualarla memleketi Ardahan'ın Göle ilçesine uğurlandı.