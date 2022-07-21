Kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Eskişehir’deki kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kız memleketi Samsun’da gözyaşları içinde toprağa verildi.
Eskişehir'deki kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç kız memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi.
Eskişehir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Bulut'un cenazesi Samsun'a getirildi. Genç kız, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Hastanebaşı Camisi'nde bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.