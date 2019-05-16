Kazada kolu kopan genç hayatını kaybetti

Samsun'da kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sol kolu kopan araç sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Gündoğdu mevki'i Samsun-Ordu karayolu 62. kilometresinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Köse (30) idaresindeki 55 HF 363 plakalı kapalı kasa kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada sol kolu kopan ve ağır yaralanan araç sürücüsü Selim Köse, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Selim Köse yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.