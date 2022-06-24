Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Altınkaya Mahallesi Organize Sanayi Sedde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 HC 649 plakalı motosikletle şehir merkezine seyir halinde olan Halit Çay(56), önünde giden U.K. idaresindeki 55 HC 649 plakalı hafif ticari aracı sollarken, aracın aynasına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü şarampole yuvarlandı. Hafif ticari araç sürücüsü acil servisi arayarak kazayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Halit Çay'a kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ağır yaralan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.