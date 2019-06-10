Kazada ölen iki kardeşe gözyaşı

Kastamonu'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kardeş, Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçe merkezine 5 kilometre kala Samsun'dan İstanbul istikametine Ramazan Bayramı'ndan döndüğü öğrenilen Çınarlık Ortaokulu Müdürü Hakan Yılmaz idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhalarına ardından ise istinat duvarına çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü Hakan Yılmaz (42), eşi Leyla Yılmaz (43), çocukları İrem Nur Yılmaz (16), Sait Yılmaz (13) ile Zeynep Zeren Yılmaz (6) yaralandı. Kaza sonrasında otomobilden fırlayan öğrenilen Çınarlık Ortaokulu Müdürü Hakan Yılmaz ve Çarşamba İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Leyla Yılmaz'ın 16 yaşındaki kızı İrem Nur Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, kazada yaralanan Hakan Yılmaz (42), eşi Leyla Yılmaz (43), çocukları Kerem Sait Yılmaz (13) ile Zeynep Zeren Yılmaz (6) ise Araç Devlet Hastanesi ile Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Araç Devlet Hastanesine kaldırılan 13 yaşındaki oğlu Kerem Sait Yılmaz ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Son görev

Hayatlarını kaybeden İrem Nur Yılmaz (16) ve Kerem Sait Yılmaz (13) için bugün Samsun'un Terme ilçesine bağlı Yukarı Taşpınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazında son görevde bulunuldu. Yukarı Taşpınar Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grubu Başkanvekili Nihat Soğuk, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler ve hayatlarını kaybeden kardeşlerin sınıf arkadaşları katıldı.

Cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul eden Baba Hakan Yılmaz, ayakta durmakta güçlük çekerken, İrem ve Kerem Yılmaz'ın sınıf arkadaşları uzun süre tabutları başında gözyaşı döktüler. Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz ve Terme İlçe Müftüsü Recep Apaydın'ın kıldırdığı cenaze namazı ve alınan helalliklerin ardından iki kardeşin cenazeleri aynı yerde defnedildiler.