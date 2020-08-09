Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'da uygulama noktasından kaçan aracı yakalamak için takip sırasında kaza geçirerek şehit olan motosikletli polis memuru kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam saat 22.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33) polis uygulamasından kaçan otomobili yakalamak için motosiklet ile peşine düştü. Motosikletin hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve direğe çarpan Adem Keskin ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Adem Keskin saat 23.30 sıralarında şehit oldu. Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehit polis Adem Keskin'in naaşı önce Atakum ilçesindeki evinin önüne götürüldü ve burada helallik alındıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenledi. Törenin ardından naaşı Büyük Cami'ye götürülen Adem Keskin için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Keskin, cenaze namazının ardından Kıranköy Polis Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, , askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit polisin ailesi ve vatandaşlar katıldı.