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Kazada yaralanan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Sinop'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla traktöre çarptığı öğrenilen Hakan Gökkaya (42) ağır yaralandı. Sinop Devlet Hastanesine kaldırılan Gökkaya ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hakan Gökkaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

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