Kazada yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti

Samsun'da bisikleti ile seyir ederken tırın çarptığı emekli öğretmen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D. idaresindeki 55 VJ 540 plakalı tır, bisikletiyle seyir eden Fahrettin Yıldız'a (76) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı 19 Mayıs Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.