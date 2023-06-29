Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Suluova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih B. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan ve ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydın Eryılmaz (22) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.