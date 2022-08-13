Kazada yaralanan Gürcistan uyruklu genç hayatını kaybetti

Gürcistan'da kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gürcistan'ın Batum şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Luka Jabnıdze (22) 2 gün önce tedavisi için Samsun'a getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Luka Jabnıdze yapılan müdahalelere

rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.