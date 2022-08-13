İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kazada yaralanan Gürcistan uyruklu genç hayatını kaybetti

Gürcistan’da kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Gürcistan'da kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Gürcistan'ın Batum şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Luka Jabnıdze (22) 2 gün önce tedavisi için Samsun'a getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Luka Jabnıdze yapılan müdahalelere


rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.