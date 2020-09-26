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Kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter Elekçioğlu (51) trafik kazasında ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Elekçioğlu ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yeter Elekçioğlu yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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