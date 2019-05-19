Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Tekkeköy ilçesi Çinik Kavşağı'nda 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Öztürk (54) motosikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.