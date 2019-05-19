Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Çinik Kavşağı'nda 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Öztürk (54) motosikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.