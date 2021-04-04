Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde Perşembe günü meydana geldi. Semih G. idaresindeki belediyeye ait 55 NL 979 plakalı ait kamyon ile Emre Karaca (19) yönetimindeki 16 CKA 86 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Karaca, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Emre Karaca, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.