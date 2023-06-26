Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Melik köyü mevkisinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Kaşıkçı (36) idaresindeki 06 DOF 07 plakalı panelvan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu takla atıp ters dönen araçta, sürücü ile birlikte aralarında çocukların da bulunduğu toplam 9 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Kemal Kaşıkçı, tedavi altına alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.